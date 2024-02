War alles nur Fiktion in "Asche"?

Gegen Ende des türkischen Films, nachdem Kenan und Merit miteinander gekämpft haben, wird der Bildschirm schwarz und man sieht Taner Alpar bei der Lesung seines neuesten Buches. Sein neues Buch heißt "Asche", so wie Duygus Manuskript. Wir hören die gleichen Worte, wie zu Beginn des Films: "Was ist Realität und was ist Fiktion?"

So wie in Duygus Entwurf stirbt auch die Protagonistin in Taner Alpars Buch – erneut eine Verbindung zum Roman "Anna Karenina". "Die Realität könnte eine Lüge sein, die sich jemand ausgedacht hat, meinen Sie nicht auch? Vielleicht leben wir alle im Traum eines anderen", sagt er. Das wirft die Frage auf, ob alles nur Fiktion ist und wir bisher nur die Geschichte von Taner Alpars Roman gesehen haben.