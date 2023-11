Worum geht's in dem türkischen Film?

"Letzter Aufruf für Istanbul“ ist ein Film über New York, die Liebe und zweite Chancen … Serin und Mehmet begegnen sich auf dem Weg von Istanbul nach New York zufällig am Flughafen und erleben eine aufregende und unvergessliche Nacht des Verlangens und der Versuchung in New York. Sie verbringen die besten Augenblicke ihres Lebens zusammen, doch es gibt da ein Problem: Sie sind beide verheiratet.