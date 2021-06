Wie der Trailer zeigt, versucht die Serie "Atypical" mit einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft der Hauptfiguren zu enden – und verspricht dadurch besonders emotional zu sein. Die Serie stammt aus der Feder von Robia Rashid, die auch bei Serien-Hits wie "How I Met Your Mother" als Produzentin tätig war.

Die finale Staffel von "Atypical" wird zehn Folgen beinhalten und ist ab 9. Juli auf Netflix verfügbar.