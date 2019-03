"Avengers: Endgame": Was der neue Trailer offenbart

Alle überlebenden Marvel-Helden vereint

Diese Szene verrät aber auch, dass sich offenbar alle überlebenden Marvel-Helden auf der Erde sammeln und gemeinsam gegen Thanos antreten. Tony Stark irrt zwar am Anfang des Trailers noch mit recht pessimistisch wirkender Stimmung im Weltraum umher, scheint aber letztendlich doch gerettet zu werden. Allerdings gibt es auch Fan-Theorien, dass es sich dabei möglicherweise um einen älteren Tony Stark handelt, der aus der Zukunft oder von einer Parallelwelt stammt. Doch da wir Nebula schon im Superbowl-Spot des Films kurz mit Tony an Bord der Benatar (dem Raumschiff der "Guardians of the Galaxy") gesehen haben, ist es wahrscheinlicher, dass beide es zurück zur Erde schaffen. Auch Hawkeye ist zu sehen. Aus dem ersten Trailer wissen wir, dass er in seiner Identität als "Ronin" auftreten wird.

Doch der wohl interessanteste Marvel-Held in dieser Runde ist Ant-Man. Er hat es offensichtlich irgendwie geschafft aus der Quantenebene zu entkommen, in der er am Ende von "Ant-Man & The Wasp" gefangen war. Wie er das geschafft hat, könnte eine der entscheidenden Fragen sein, die "Avengers: Endgame" auf dem Weg zum Sieg über Thanos beantwortet.