Neu dabei sind unter anderem Max Minghella ("The Handmaid's Tale"), Samara Weaving ("The Babysitter"), Lukas Haas ("Aufbruch zum Mond") und Musiker Flea von der Band Red Hot Chili Peppers, wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" am Mittwoch berichtete. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Monat in Los Angeles beginnen.