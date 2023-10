Wer ist die im Meer tanzende Ballerina?

"Ballerina" endet mit einer schönen Ballerina, die im Meer kreist und in Frieden zu sein scheint. Diese Aufnahme bezieht sich auf eine Szene, in der Ok-ju erfährt, wie frei und glücklich sich Min-hee in der Nähe des Meeres fühlt, und dass sie sich dadurch lebendig fühlt. Min-hee ist sich sicher, dass sie im nächsten Leben als Fisch zurückkehren wird, da sie das Gefühl hat, dass die Welt den Meeresbewohner:innen gehört und die Menschen sich nur einbilden, sie gehöre ihnen.

Am Ende des Films weiß Ok-ju, dass Min-hee nun so frei ist, wie die Ballerina in der Szene, und ein Fisch im Meer sein kann – im Gegensatz zu dem, was Choi kurz vor seinem Tod zu Ok-ju gesagt hat. Da hat er nämlich behauptet, dass er Min-hee auch noch in der Hölle quälen würde. Doch die Szene beweist, dass Min-hee an einem viel besseren Ort ist und endlich Frieden gefunden hat.