Tyler Perrys Herzensprojekt

"Ich hatte kein Geld, um mich ins Theaterstück von August Wilson zu setzen und musste bis nach der Aufführung warten, um ihn anzusprechen. Er war sehr nett und liebevoll. Ich habe ihm von meinen Stücken erzählt und er hat gemerkt, wie beschämt ich war, kein Geld für die Umsetzung zu haben. Er hat mir gesagt: 'Nein, das ist in Ordnung. Du musst nachhause gehen und das schreiben, was du fühlst.' An diesem Abend fing ich mit der Arbeit zu 'Jazzman' an."

Im Trailer ist bereits erkennbar, das Perry diesmal ganz andere Töne als üblich anschlägt. Fans von Liebesdramen und großen Gefühlen kommen hier durch glühende Bilder und herzzerreißende Musik definitiv auf ihre Kosten.

Die Hauptrollen werden von Joshua Boone und Solea Pfeiffer gespielt, doch Perry hatte bereits in den 90er-Jahren eine konkrete Vorstellung vom Cast. Er wollte gemeinsam mit Halle Berry die Hauptrolle spielen und sein älterer Bruder sollte von Will Smith verkörpert werden, doch inzwischen seien alle aus den Rollen "herausgewachsen" so Perry. Auch wenn Boone und Pfeiffer nicht an den Bekanntheitsgrad von Smith und Co. rankommen, darf man sich hier auf talentierte SchauspelerInnen freuen, von denen man noch Großes erwarten kann.

"A Jazzmans Blues" feiert seine Premiere am 11. September am Toronto Filmfestival und erscheint am 23. September auf Netflix.