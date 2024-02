Erotische Zeitreise in die Neunziger

In "Mea Culpa" "setzt sich Filmemacher Tyler Perry mit der Frage auseinander, was geschieht, wenn brennendes Verlangen zur Gefahr wird" – so bewirbt Netflix den Streifen reißerisch in seinem Pressetext. Am Streamingportal selbst wird "Mea Culpa" (der Titel ist natürlich ein Wortspiel, das auf den lateinischen Ausdruck "mea culpa" – also: "durch meine Schuld" – aber auch auf den Namen der Protagonistin abzielt) als "sinnlich" und "spannend" eingestuft.

Netflix tut also alles, um den Streifen im Fahrwasser des (Trash-)Erfolgs "365 Days" zu verkaufen. Perry selbst meint im Interview mit "Netflix Tudum": "Da ich die älteren Thriller aus den 80er- und 90er-Jahren liebe, kam mir diese Idee. Es hat Spaß gemacht, das Beste und das Schlimmste der Menschheit im Genre des erotischen Thrillers zu erforschen.“

Tatsächlich erinnert "Mea Culpa" von der ersten Minute an an Filme wie "Basic Instinct", "Sliver", "Body of Evidence", "Body Chemistry" oder "Enthüllung": das knisternde Katz- und Maus-Spiel zwischen Ihr und Ihm, ständig changierend zwischen Verlangen und Gefahr, jede Minute davon auf Hochglanz poliert und gleichzeitig mit moralischer Vielschichtigkeit spielend. War er's? Hat sie's getan? Gibt's eine:n Feind:in in meinem Bett? Wann wird aus sehnsuchtsvoller Begierde gar Sünde?