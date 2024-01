Bitte nicht verwechseln mit "Culpa Mia", der erfolgreichen Filmtrilogie auf Prime Video, die letzten Sommer in aller Munde war: Während die genannte Romanverfilmung sich eher an Jugendliche richtet, handelt es sich bei "Mea Culpa" um einen höchst spannenden Erotik- und Psychothriller, der einem beim Anblick des Trailers das Blut in den Adern gefrieren lässt.