8. Rubeus Hagrid

Hagrid spielt vorallem in den ersten Filmen eine zentrale Rolle. Neben Ron und Hermine ist er einer der wichtigsten Bezugspersonen von Harry. Er ist es, der den Waisenjungen in die Welt der Magie einführt und ihm ein Gefühl von Heimat gibt. Auch wenn er in den späteren Filmen immer weniger vorkommt, bleibt seine Gutmütigkeit und seine Fürsorge für magische Wesen unvergessen.