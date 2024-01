"Berlin": Kommt Staffel 2 des "Haus des Geldes"-Spin-offs?

Das Problem mit Staffel 2

"Berlin" spielt vor "Haus des Geldes". Auch wenn in dem Prequel nie eine Jahreszahl gesagt wird, kann man durch die Erwähnung von "The Purge" davon ausgehen, dass die Serie im Jahr 2013 spielt. "Haus des Geldes" ist 2019 auf Netflix gestartet. Somit bleiben also zwischen beiden Erzählungen noch fünf Jahren, die man füllen kann, richtig? Falsch.

Das Problem ist, dass in der Hit-Serie Flashbacks gezeigt werden, die sich fünf Jahre vorher abspielen, also 2014. Dort ist er bereits mit seiner fünften Ehefrau verheiratet: Tatiana – und lebt mit seinem besten Freund Palermo in einem Kloster in Florenz. In der Auftaktfolge von "Berlin" trennen sich Pedro Alonsos Figur und seine dritte Ehefrau gerade.

Somit bleibt dem Serienableger in der potenziellen zweiten Staffel nicht viel Zeit. In dieser kurzen Zeit muss außerdem die vierte Ehe des Charmeurs dargestellt werden.