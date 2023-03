Jennifer Garner, die ihren großen Durchbruch eigentlich mit der Actionserie "Alias – Die Agentin" hatte, war in den vergangenen Jahren vor allem in äußerst familienfreundlichen (böse Zungen könnten meinen: weichgespülten) und humorvollen Produktionen zu sehen. Nun aber wagt sie wieder mal einen Ausflug ins dramatische Fach – und zwar mit der AppleTV+-Miniserie "Beschütze sie", die im Original "The Last Thing He Told Me" heißt.

Hier ist der Trailer: