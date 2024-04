Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 30. April 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Die Bestechlichen, Krimiserie

Marie (Katharina Wackernagel) fühlt sich in ihrem aktuellen Wohnort nicht wohl, und selbst das Angebot von Gisbert (Kai Schumann), in sein neu renoviertes Gesindehaus zu ziehen, lässt sie zögern. Eine willkommene Ablenkung bietet der Fund einer Leiche im Heuballen auf dem Grundstück von Müller Schlichting (Roland Riebeling). Der Tote ist Albert Appel, der zusammen mit seinem Bruder einen heruntergekommenen Bauernhof führt und als Schiedsrichter in der Regionalliga tätig ist. Maries Untersuchungen ziehen sie tief in die Fußballwelt hinein, wo sie auf zwei verfeindete Clubs stößt, die von geschiedenen Ehepartnern geleitet werden.