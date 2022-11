Die besten TV-Tipps für Montag, den 21. November

20:15 Uhr, 3Sat, Das Haus, Thriller

Deutschland 2029. Zusammen mit seiner Frau Lucia (Valery Tscheplanowa) zieht sich der Star-Journalist Johann Hellström (Tobias Moretti) in sein volldigitalisiertes Ferienhaus auf einer Ostsee-Insel zurück. Hellström wurde von einer in Deutschland amtierenden populistischen Partei mit einem Berufsverbot belegt und klammert sich an die Hoffnung, aus seinem Exil heraus seine Unschuld zu beweisen. Als die politischen Verhältnisse im Land aufgrund eines terroristischen Anschlags kippen, spielt plötzlich das mit allen digitalen Raffinessen ausgestattete Haus verrückt und beginnt, seine Besitzer gegeneinander auszuspielen.

20:15 Uhr, RTL, Das Phänomen Günther Jauch, Doku

Die Sendung widmet sich der einzigartigen Karriere von Günther Jauch. Doch diesmal sitzt er nicht als Moderator im Studio, sondern auf dem Kandidatenstuhl! Auf Günther Jauchs eigentlichen Platz stellt Oliver Pocher die Fragen, um Günther Jauchs Erfolgsgeheimnis auf die Spur zu kommen. Ein außergewöhnliches Interview, mit lustigen und bewegenden Einspielern, über die Meilensteine einer einzigartigen Karriere.

20:15 Uhr, Das Erste, Donna Leon: Auf Treu und Glauben, Krimi

Kaum in den kühlen Alpen angekommen, muss Brunetti (Uwe Kockisch) seinen Familienurlaub abbrechen, um im heißen Venedig den Mord an einem Gerichtsdiener aufzuklären. Das Opfer war schwul, wovon aber niemand etwas erfahren sollte. Obwohl es viele Verdächtige gibt, fehlt dem Ermittler zunächst eine konkrete Spur. Eine Beziehungstat ist nicht auszuschließen, da das Opfer einen heimlichen Geliebten hatte, doch andere Indizien deuten darauf hin, dass der Täter aus dem beruflichen Umfeld des Ermordeten stammen könnte. Denn dieser wusste von einem brisanten Korruptionsfall bei Gericht. Brunetti lässt nicht locker und macht eine überraschende Entdeckung.

20:15 Uhr, Sat.1, Hochzeit auf den ersten Blick, Kuppelsoap

Das Liebesexperiment geht zu Ende und die Paare stehen vor einer großen Entscheidung: Ehe oder Scheidung? Bei einigen Paaren wurde aus Wissenschaft eindeutig Liebe. Ein anderes Paar versucht noch in letzter Minute, zueinander zu finden. Wird es das Experiment gemeinsam verlassen oder in Zukunft getrennte Wege gehen? Außerdem werden in diesem Jahr nicht nur unsere Singles überrascht! Dr. Sandra Köhldorfers Traumprinz wird ihr einen langersehnten Wunsch erfüllen.

22:30 Uhr, ZDF, Bloodshot, Action

Hilflos muss Ray Garrison (Vin Diesel) mit ansehen, wie seine Frau ermordet wird, danach wird auch er umgebracht. Doch mithilfe modernster Technologie wird der Soldat wieder zum Leben erweckt. Mit übermenschlichen Kräften und Fähigkeiten ausgestattet, begibt sich Ray Garrison aka Bloodshot auf die Jagd nach dem Mörder. Doch das mysteriöse Unternehmen, in dem er reanimiert wurde, hat ganz eigene Pläne mit seinen Supersoldaten.