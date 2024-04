Die besten TV-Tipps für Montag, den 29. April 2024

22:15 Uhr, ZDF, Die Spur der Knochen, Thriller

In einem Fundbüro taucht ein verschmutzter, kleiner Koffer auf. Der Angestellte Mario (Álvaro Morte) öffnet das nasse Objekt und findet zu seinem großen Entsetzen die Knochen eines Babys. Die örtliche Polizei übernimmt die Ermittlungen, aber Mario traut den Behörden nicht. Auf eigene Faust stellt er Nachforschungen an und stößt auf einen Prostituierten-Ring in einem Luxushotel. Dort lernt er die schöne Sara (China Suárez) kennen, die Mutter des Babys.