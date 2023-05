Worum geht's in "Étoile"?

Der offizielle Slogan besagt, dass die Show "die Tänzer:innen und das künstlerische Personal zweier weltbekannter Ballettkompanien begleitet, die sich auf einen ehrgeizigen Plan einlassen, um ihre traditionsreichen Institutionen zu retten, indem sie ihre talentiertesten Stars austauschen". Die Amazon-Serie spielt sowohl in New York City als auch in Paris.

"Étoile" ist nun die zweite Serie von Sherman-Palladino, die in der Welt des Tanzes spielt. Zuvor war sie Co-Autorin der Freeform-Serie "Bunheads" mit Sutton Foster in der Hauptrolle, in der es um ein Showgirl aus Las Vegas geht, das in der Ballettschule ihrer Schwiegermutter unterrichtet. Palladino war als beratende Produzentin, Autorin und Regisseurin an der Serie beteiligt.