Bitcoin-Milliardenbetrug

Bei besagten Verdächtigen, die erst am 8. Februar in ihrer Wohnung in New York City festgenommen wurden (Netflix lässt eben nix anbrennen!), handelt es sich um das Ehepaar Ilya "Dutch" Lichtenstein und Heather Morgan.

Morgan war nicht nur als Autorin für das Wirtschaftsmagazin "Forbes" tätig, sondern arbeitete auch in den Bereichen E-Mail-Marketing sowie (Achtung, Ironie!) Betrugsbekämpfung und Identitätsprüfung. Hier gibt sie YouTube-UserInnen Lebensratschläge (bitte besser nicht nachmachen!).

Doch weil Morgan sich offenbar nicht gerne in Schubladen stecken lässt, versuchte sie sich auch als Rapperin – unter dem Pseudonym Razzlekhan. Man achte auf den Songtitel ...

Morgan und Lichtenstein werden der Verschwörung zur Geldwäsche beschuldigt und es wird ihnen Betrug vorgeworfen. Sie sollen mit dem Hack einer virtuellen Wechselstube im Jahr 2016 in Verbindung stehen. 95.000 Bitcoin wurden bei ihnen beschlagnahmt, das sind umgerechnet 3,6 Milliarden US-Dollar. Es handelt sich hierbei um den größten Finanzbetrug der US-Geschichte, so die US-amerikanischen Behörden. Um die Spuren zu verwischen, liquidierte das Paar die Bitcoins in Form von gefälschten Online-Konten und Identitäten – und kaufte damit sogar echtes Gold.