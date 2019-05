"Black Mirror, Staffel 5": Alle drei Episoden-Trailer

Offizieller Trailer – Black Mirror: Rachel, Jack und Ashley Too

In der Episode "Rachel, Jack und Ashley Too" spielt Madison Davenport ein Mädchen, das mit ihrem Lieblingspopstar ( Miley Cyrus) Kontakt aufnehmen will. Die offizielle Synopsis der Episode lautet: Ein einsames Teenager-Mädchen will ihrem liebsten Popstar näher sein, aber hinter der hübschen Fassade ist der Star nicht ganz so schillernd.