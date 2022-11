"Black Panther 2": In welcher Timeline spielt das MCU-Spektakel?

Welche Figuren kommen vor?

Da in diesem zuletzt genannten Titel die Figur des Superschurken Kang der Eroberer eine wichtige Rolle spielen wird, ist es nur logisch, sich zu fragen, ob er vielleicht schon in "Black Panther 2" auftritt. Das müssen wir allerdings verneinen, da auf Wakanda in Gestalt des gewaltbereiten Unterwasser-Herrschers Namor ohnehin eine ernstzunehmende Bedrohung zukommt.

Auch ein Handlungsbogen, der als Einstimmung auf das bevorstehende sogenannte "Secret Wars"-Thema gelten könnte, wird in "Wakanda Forever" nicht angedeutet – oder er ist so secret in Szene gesetzt, dass wir ihn erst im Rückblick erkennen können.