MCU Phase IV und Phase V: Diese Filme und Serien kommen noch!

Phase IV war (und ist) für das MCU ein Neuanfang – ähnlich wie bei vielen Serien, wo auch meist in der vierten Staffel zumindest ein klein wenig am Status Quo gerüttelt wird: Nachdem in "Avengers: Endgame" die finale (und epische) Schlacht der Avengers geschlagen und die Geschichte großer HeldInnen wie Iron Man, Black Widow oder Captain America auserzählt war, konzentrierte man sich in Phase IV von Beginn an auf wenig bekannte MCU-Charaktere, beziehungsweise gab Figuren, die bisher eher im Hintergrund standen, endlich die Chancen zu glänzen.