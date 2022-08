Die Handlung von "Ironheart"

Über die Handlung ist von "Ironheart" bisher nichts bekannt – was nicht überrascht, da der Starttermin noch auf sich warten lässt und Marvel ohnehin für seine (übertriebene?) Geheimhaltungstaktik bekannt ist. Wie "Filmstarts" berichtet, wäre eine direkte Verbindung zu Wakanda als auch zu "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" denkbar, da diese Storys auch in den Comic-Vorlagen eng miteinander verknüpft sind.

Es ist jedenfalls anzunehmen, dass Riri aka Ironheart eine wichtige Rolle in der Multiverse-Saga spielen wird. So ist etwa bereits bekannt, dass die Iron-Man-Nachfolgerin Teil der New/Young Avengers sein wird. Das Bild, dass es sich hierbei also um junge NachfolgerInnen der altbekannten Avengers handelt, wird immer klarer.