MCU: Phase 5

Spannender wird es wieder – zumindest hört es sich den Ankündigungen Feiges nach so an – in Phase V. Wir werden viele alte Gesichter in neuen, spannenden Geschichten wiedersehen. Auffällig ist, dass vor allem Anti-HeldInnen im Fokus dieser Phase stehen werden, was ein bisschen den Eindruck macht, als habe sich Marvel hier am Konkurrenten DC orientiert.

Besonders sehnsüchtig und mit großer Spannung erwartet wird der Streifen "The Marvels", der Captain Marvel (Brie Larson) und Ms. Marvel zusammenführen soll, sowie das Reboot beziehungsweise die MCU-Fortsetzung von "Blade" sowie "Marvel's Daredevil". Aber auch die Serie "Secret Invasion" rund um Nick Fury (Samuel L. Jackson) sowie das Marvel-"Suicide Squad"-Pendant "Thunderbolts" dürfte frischen (frecheren? düstereren?) Wind ins MCU bringen. "Thunderbolts" soll Phase V zudem auch abschließen.

Neugierig darf man aber auch auf den dritten "Guardians of the Galaxy"-Film sein, der der letzte Teil der Reihe sein wird, wie Feige bekannt gab. In "Captain America: New World Order" bekommen wir mit Sam Wilson (Anthony Mackie) erstmals den neuen Captain America zu sehen.



Insgesamt soll Phase 5 folgende 12 Titel umfassen: