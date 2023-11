Die 15 besten Romanverfilmungen auf Netflix:

Buchvorlage: "Der lange Weg nach Hause" von Saroo Brierley (2014)

Als der 5-jährige indische Junge Saroo am Bahnhof in einen Zug einsteigt, ahnt er nicht, dass dies sein Leben für immer verändert. Plötzlich findet er sich alleine – weit von seiner Familie entfernt – in der rauen Großstadt Kalkutta wieder. 20 Jahre lang hat Saroo (Dev Patel) seine Vergangenheit zu vergessen versucht, aber der Drang, die Fäden seiner Kindheit wieder aufzunehmen, ist stärker. Mit Hilfe seiner trüben Erinnerungen und den Vorzügen des Internets macht sich Saroo auf eine abenteuerliche Reise in die eigene Vergangenheit.