"Chaos Walking"-Trailer: Sci-Fi-Thriller mit Tom Holland und Daisy Ridley

Der Film basiert auf dem 2008 erschienenen Roman "The Knife of Never Letting Go“ von Patrick Ness. Dem Trailer nach zu urteilen, weist die Ästhetik des Films einige Parallelen zu "Die Tribute von Panem" auf. Daisy Ridley scheint auf dem Planeten seit langem die erste Frau zu sein. Die Männer haben zudem eine lästige Eigenschaft bekommen: Ihre Gedanken manifestieren sich scheinbar sowohl akustisch als auch visuell. Neben Holland und Ridley sind auch Mads Mikkelsen und Nick Jonas in Nebenrollen zu sehen.

Der Weg von "Chaos Walking“ war steinig. Die Dreharbeiten wurden ursprünglich im Jahr 2017 abgeschlossen, aber nach einigen enttäuschenden Testvorführungen wurden Nachdrehs angeordnet. Aufgrund der vollen Zeitpläne von Holland und Ridley konnten diese erst 2019 abgeschlossen werden. Der Sci-Fi-Thriller soll im Jänner veröffentlicht werden.