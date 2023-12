Combs wurde gezwungen zu bleiben

Weil Combs und Doherty schon damals eng befreundet waren (Doherty setzte sich dafür ein, dass Combs die Rolle der Piper Halliwell erhielt), wollte Combs nach Dohertys Kündigung die Serie ebenfalls verlassen. Doch die Produzent:innen drohten ihrerseits, sie in solch einem Fall zu verklagen. Also blieb Combs "Charmed" noch ganze weitere fünf Staffeln erhalten, obwohl sie eigentlich an der Serie keine Lust mehr hatte, wie sie im Podcast meint. Was jedem "Charmed"-Fan wohl in der Seele weh tut.

Aber Doherty sei froh, dass ihre Freundin der Serie erhalten blieb: "Du warst diejenige, die alles zusammenhielt, bis zum Schluss." Was Combs zur Aussage verleitet, für all die vielen Stunden harter Arbeit unterbezahlt gewesen zu sein. "Während andere für Baseball-Spiele freibekamen." Wieder ein Seitenhieb an Milano. Autsch.