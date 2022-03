Wir dürfen uns auf einen neuen Netflix-Film freuen, der nicht nur ein sicherer Hit wird, sondern auch angenehme (oder eher: gar nicht so angenehme!) Erinnerungen an die atemberaubende Mindfuck-Serie "Black Mirror", aber auch an Spielbergs 80er-Hommage "Ready Player One" hochkommen lässt.

In "Choose or Die" spielt "Sex Education"-Star Asa Butterfield einen mittellosen Studenten, der Fan eines sehr skurrilen Survial-Games aus den 1980er-Jahren ist. Sein Ziel: Das stolze Preisgeld von 125.000 US-Dollar zu gewinnen. Natürlich hat das Ganze einen Haken und das Videospiel lässt immer mehr die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen. Nach und nach zwingt es die motivierten SpielerInnen, auch im echten Leben Entscheidungen zu treffen, von denen ihr eigenes Leben abhängt. Nicht umsonst heißt der Titel nun mal so, wie er heißt ...

Hier ist der brandneue Trailer: