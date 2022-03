Auf Disney+ startet mit "Sex Appeal" im April nun eine Mischung aus den beiden genannten Serien: Schülerin Avery Hansen-White (Mika Abdalla) ist in allem, was sie macht, perfekt. Als ihr Partner, mit dem sie eine Fernbeziehung führt, den nächsten Schritt gehen und erstmals mit ihr schlafen will, beschließt die noch etwas unerfahrene Avery, Sexualität – und vor allem Orgasmen – zu erforschen.

Unterstützung sucht sie sich dabei von ihrem Freund Larson, den sie dazu bringt, mit ihr gemeinsam Lust und körperliches Verlangen "ganz wissenschaftlich" zu erkunden – als Testobjekte fungieren sie dabei selbst. Schnell merkt Avery aber, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, Gefühle und Sex voneinander zu trennen – für diese Erkenntnis hätten wir die aufklärende Komödie zwar nicht gebraucht, dem Trailer nach zu urteilen scheint gute Unterhaltung aber trotzdem garantiert zu sein.