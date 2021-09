"Guardians of the Galaxy Vol. 3": So emotional wird das Marvel-Sequel

James Gunn verriet gegenüber "Entertainment Tonight" im Zuge seiner DC-Tour zu "The Suicide Squad", dass nicht alle der "Guardians of the Galaxy"-Figuren überleben können – die Tränen der Schauspielerinnen könnten somit auf tragische Ereignisse hindeuten.

Gillans Trauer könnte aber auch schlichtweg mit der dramatischen Familiengeschichte ihres Charakters Nebula zusammenhängen: Gillan deutete laut "Comicbook" bereits 2020 bei der Galaxycon Live an, dass sie gerne sehen würde, dass ihre Figur nach dem Missbrauch von Thanos heilen und sich ein neues Leben aufbauen könne.

"Ich denke, dass sich Nebula in der Zukunft fragen muss: 'Was wird aus mir, jetzt wo der Elternteil, der mich missbraucht hat, weg aus meinem Leben ist?' Ich glaube aber, dass es schwer ist, weil wenn man von seinen Eltern missbraucht wurde, liebt man diese trotzdem noch und wird traurig sein, wenn sie weg sind. Gleichzeitig hasst man sie aber auch und ist froh, dass sie weg sind", erklärte Gillan damals.

Inwiefern das Familiendrama von Nebula tatsächlich in "Guardians of the Galaxy Vol. 3" behandelt werden wird, und ob vielleicht sogar Gillans oder Klementieffs Charaktere sterben werden, erfahren wir wohl erst beim Kinostart am 5. Mai 2023.