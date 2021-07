Die Mörderpuppe Chucky hat einfach alles zu bieten, was man sich unter einem Serien-Killer vorstellt, und daher ist es eher verwunderlich, dass es so lange gedauert hat, bis jemand auf die Idee gekommen ist, sie auch in einer Serie einzusetzen.

"Chucky"-Experte Don Mancini ( "Chucky's Baby", "Curse of Chucky", "Cult of Chucky") hatte nun endlich eine Einsicht und präsentierte auf der aktuellen Comic-Con-Messe den ersten Trailer zu diesem Projekt: