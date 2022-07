"Clerks 3"-Trailer: Jay und Silent Bob sind endlich zurück!

Wieder jede Menge Cameos

"Clerks 3" scheint also dem Stil seiner Vorgänger treu zu bleiben (auch wenn der zweite Teil im Gegensatz zum Original vernichtende Kritiken bekam): Eine ebenso kluge wie auch bissig-humorvolle Abrechnung mit Hollywood, deren (diesmal wohl etwas erwachsenere) Schenkelklopfer-Gags auf der Meta-Ebene herumtollen und die sich vor allem selbst nicht zu ernst nimmt.

Dazu gehört natürlich auch ein Star-Aufgebot, das sich sehen lassen kann: In "Clerks 3" werden unter anderem Rosario Dawson, Ben Affleck, Sarah Michelle Gellar, Justin Long und Marc Bernadin zu sehen sein. Zumindest Afflecks Auftritt ist nicht selbstverständlich, erlebten er und Smith doch einige Höhen und Tiefen in ihrer Freundschaft, wie "US Weekly" berichtet. Nun aber sei zwischen ihnen alles wieder in Ordnung, so der Regisseur.

In den USA startet "Clerks 3" am 4. November in den Kinos. Ein deutscher Termin ist bis dato noch nicht bekannt.