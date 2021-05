Pretty Woman (1990)

Wenn man von romantischen Komödien in den 1990ern spricht, darf dieses modern-spritzige und doch zeitlose Märchen natürlich nicht fehlen: "Pretty Woman" machte Julia Roberts und ihr Millionen-Lächeln unsterblich (Fun Fact: Ursprünglich sollte Meg Ryan Vivian Ward spielen!). Auch Richard Gere avancierte – zumindest für geraume Zeit – zum Traummann aller Generationen.

Die Geschichte über die ganz große Liebe, die auch die riesigsten Klassenunterschiede überwindet, ist Disney-Unterhaltung für Erwachsene: Die Prinzessin ist hier eine Prostituierte, der Prinz ein arroganter Geschäftsmann-Schnösel. Statt Musical-Nummern transportieren Songs wie "It must have been love" von Roxette die ganz großen Gefühle.

Genauso wie in Disney-Märchen aber werden auch in "Pretty Woman" Klischees und Kitsch zum herzerwärmenden Stilmittel erhoben. Bis heute müssen sich alle Rom-Coms an diesem Film messen lassen.

