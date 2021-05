Jay & Silent Bob schlagen zurück (2001)

Als die beiden (ihr ahnt es bereits!) Kiffer-Kumpel Jay und Silent Bob (Jason Mewes und Kevin Smith) Wind davon kriegen, dass ihre Comic-Alter-Egos Bluntman und Chronic als Kinofilm nach Hollywood verkauft wurden, sie dafür aber keinen Cent bekommen, reisen die beiden in die Traumfabrik, um die Produktion zu sabotieren.

Bei uns vor allem aus dem Musik-Video zum Hit "Because I got high" bekannt, gehören Jay und Silent Bob in den USA zu den bekanntesten Kiffer-Buddys des Stone-Movie-Genres, das einen Narren an zugedröhnten Männerfreundschaften gefressen hat (neben Cheech und Chong gehört auch die "Harold&Kumar"-Reihe zu den bekanntesten Genre-Vertretern).

"Jay & Silent Bob schlagen zurück" (übrigens Teil der "New Jersey"-Filmreihe) ist eine witzige, aber auch kluge Abrechnung mit Hollywood, deren Schenkelklopfer-Gags oftmals auf der Meta-Ebene herumtollen und die sich vor allem selbst nicht zu ernst nimmt. Auch die zahlreichen Popkultur-Verweise machen Spaß. Der Streifen will gar nicht mehr sein, als er ist – und das ist okay!

