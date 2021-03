"Cocaine Bear": Elizabeth Banks verfilmt bizarre Geschichte

Viele Universal-Projekte für Banks

Mit den Universal Studios verbindet Banks übrigens bereits eine längere Zusammenarbeit: So war sie als Darstellerin in allen drei "Pitch Perfect"-Teilen zu sehen und führte beim zweiten auch Regie. Außerdem hat sie mit Produzent Marc Platt für Universal kürzlich eine Live-Action-Version des beliebten Kinderbuchs "The Magic School Bus" entwickelt, bei der sie die Rolle der ungewöhnlichen Lehrerin Ms. Frizzle übernehmen wird. Nicht genug damit, soll Banks auch in ihrer Doppel-Funktion als Schauspielerin und Regisseurin die Universal-Reihe der klassischen Gruselfilm-Reboots durch das Werk "The Invisible Woman" fortführen.

Doch zunächst muss einmal der "Cocaine Bear" mit Drogen versorgt werden. Es ist geplant, noch in diesem Sommer mit den Dreharbeiten zu beginnen.