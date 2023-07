Steven Soderberghs Werke

Von Oscarpreisträger Steven Soderbergh kann man vor allem eins erwarten: Dass er mit seinen Inszenierungen immer wieder zu überraschen weiß und sich Themen überlegt, die keiner von ihm erwartet hätte. So reicht seine kreative Schaffenheit von historischen Qualitätsserien ("The Knick") über richtige Kassenschlager ("Ocean's Eleven", "Ocean's Twelve", "Contagion") und oscarprämierte Stoffe ("Erin Brockovich") bis hin zu anrüchigen Produktionen ("Magic Mike", "Magic Mike: The Last Dance" und "Girlfriend Experience").