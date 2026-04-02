In dem stylishen Thriller "Crime 101" nach Don Winslows gleichnamiger Kurzgeschichte verfolgen wir die Pläne des Juwelendiebs Mike Davis ( Chris Hemsworth ), der seine penibel vorbereiteten Coups stets gewaltlos durchzieht. Der unbestechliche Detective Lt. Lou Lubesnik ( Mark Ruffalo ) ist ihm aber immer dichter auf der Spur. Ebenfalls ins kriminelle Geschehen hineingezogen wird die desillusionierte Versicherungsmanagerin Sharon ( Halle Berry ). Und dann ist da noch der gewaltbereite Nachwuchsgangster Ormon ( Barry Keoghan ), der die Situation in einem entscheidenden Moment zum Eskalieren bringt. Welche von den Hauptfiguren überlebt das nicht und wie endet der Film überhaupt? Das wollen wir euch nun erklären .

Welche Entscheidungen trifft Lou?

Beim Finale hat Lou die Stelle des Diamantenkuriers eingenommen und bedroht Mike im Hotelzimmer mit seiner Waffe. Er hat ihn fast so weit gebracht, aufzugeben, als Ormon mit gezogener Waffe hereinstürmt und die Lage an sich reißt. Ormon zieht den Coup nun durch und würde offenbar nicht zögern, den Polizisten zu erschießen, doch Mike tötet Ormon mit einer Kugel, um das zu verhindern. Daraufhin weicht Lou von seinen strikten Überzeugungen ab - wie er das bereits bei Sharon getan hat - und ermöglicht Mike aus Dankbarkeit die Flucht mit Aussicht auf Straffreiheit, da Ormon der Öffentlichkeit als der 101-Dieb präsentiert werden soll. Davis kommt somit ohne Beute davon, während Lou die Diamanten zunächst für sich behält. Er tauschte die Edelsteine nämlich gegen Fälschungen aus, die er in der Asservatenkammer der Polizei an sich genommen hat. Dort lagerten jene Fake-Diamanten als Gegenstücke zu den echten, die Mike in seinem früheren Raubzug zu Filmbeginn gestohlen hatte. Nun händigt Lou die echten Steine Sharon aus, damit sie sich eine neue Existenz aufbauen kann. Es sieht außerdem ganz danach aus, als ob sich zwischen Lou und Sharon eine festere Beziehung ergeben könnte.

Auch Mike zeigt sich erkenntlich und lotst Lou mit einem Foto zu einer Garage, wo ein toller Wagen auf ihn wartet: Es ist ein grüner Ford Mustang GT als eine Hommage an den Filmklassiker "Bullitt" mit Steve McQueen. Lou weiß das Geschenk zu schätzen und fährt freudig davon. Der Cop hat in dieser Geschichte eindeutig die größte Wandlung vollzogen und akzeptiert, dass man in seinem Job mit Ehrlichkeit nicht immer weiterkommt, wenn man der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen will.