"Cruel Summer": Das Ende von Staffel 2 erklärt

Luke gelingt es, seine Fesseln zu lösen und seinem Bruder Brent über seinen Pager zu schreiben. Während Luke seinem Bruder von den schrecklichen Ereignissen der Nacht erzählt, rutscht ihm raus, dass er sich für etwas bessers als Brent und sein Vater Steve hält. Außerdem gesteht er, dass er eigentlich das Sex-Tape von Brent abspielen wollte. Bis hierhin ist die Stimmung zwischen den Brüdern schon am Kippen. Was das Fass zum Überlaufen bringt, ist das schmerzliche Gespräch über den Tod ihrer Mutter, für deren Autounfall Luke verantwortlich gemacht wird.

Brent schubst Luke, der erst gegen die Metallleiter am Steg knallt und dann ins Wasser fällt. Nach einem kurzen Moment des Schocks springt Brent in den See, um nach seinem Bruder zu suchen, doch in der Dunkelheit der Nacht kann er ihn nicht ausfindig machen. Als er zu Hause ankommt, gesteht er seinem Vater Steve, was passiert ist. Dieser rast daraufhin an die Hütte, um im See nach seinem Sohn zu suchen.