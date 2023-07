Helen: Pech in der Liebe, Glück im Beruf

Die arme Helen hat einfach kein Glück mit den Männern: Nachdem sich ihre alte Liebe Ryan, der sie eigentlich sogar heiraten wollte (sie aber nicht ihn) vertschüsst hat, verabschiedete sich auch Hottie Erik aus ihrem Leben: Er hat kein Interesse mehr an eine Beziehung mit Helen! Das ändert sich im Finale, doch da gibt es ein Problem: Erik hat bereits eine neue Frau in seinem Leben ...

Wenigstens aber läuft's beruflich rund: Helen wird Journalistin Peggy in der Wahl zur Bürgermeisterin tatkräftig zur Seite stehen. Oder wird sie gar am Ende (sprich: in der möglichen vierten Staffel) selbst das politische Oberhaupt von Serenity?