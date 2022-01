"Cuphead Show": Trailer zur Netflix-Version des Video-Spiel-Hits

Klassisches Zeichentrick-Design

Das wilde Treiben stellt die beiden aus der Computerspiel-Vorlage wohlbekannten Figuren Cuphead und Mugman in den Mittelpunkt. Diese Brüder wollen sich auf den Inkwell Isles ein lustiges Leben machen, stolpern aber von einem Missgeschick zum nächsten.

Als besondere Augenfreude erscheint dabei der gewählte Animations-Stil, denn die MacherInnen haben sich an klassischen Cartoons der 1930er-Jahre orientiert: Wir werden durch das Zeichentrick-Design an den allerersten Mickey-Mouse-Kurzfilm "Steamboat Willie" oder an Arbeiten des Animations-Pioniers Max Fleischer erinnert.