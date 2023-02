"Das Gesetz nach Lidia Poët": Kommt Staffel 2?

Bisher hat sich Netflix nicht dazu geäußert, ob "Das Gesetz nach Lidia Poët" fortgesetzt wird. Dafür ist es wohl noch zu früh, da die Serie erst vor kurzem erschienen ist. Die Chancen stehen aber gut, da das Interesse der Netflix-AbonenntInnen anscheinend groß ist, die Serie auf reichlich Gegenliebe stößt – und von einer "Miniserie" wurde bisher auch nicht gesprochen. Das wichtigste Indiz aber: Folge 6 hinterließ einige offene Fragen (wir wollen an dieser Stelle nicht spoilern), die noch beantwortet werden wollen.

Es könnte also tatsächlich weitergehen mit den Abenteuern der Lidia Poët – sofern sich Netflix wie so oft in letzter Zeit nicht kurzzeitig dazu entschließt, die beliebte Serie nach nur einer Staffel abzusetzen ...

Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden!