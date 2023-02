Suburra: Blood on Rome (2017-2020)

Eine Liste mit italienischen Serien ohne eine action- und intrigenreiche Mafia-Story, getragen von den breiten Schultern der charismatischen Anti-Helden wäre wie eine Pizza ohne Knoblauch: ist möglich, kann also nix. Also möchten wir euch unbedingt "Suburra: Blood on Rome" vorstellen, eine g'schmackige Reise in die römische Unterwelt, aber auch ein spannender Mix aus Action, (Charakter-Drama) und soziale Milieu-Studie.

Die Serie handelt von den Machtkämpfen zwischen der Kirche, der Regierung, dem organisierten Verbrechen, örtlichen Gangs und der Immobilienmakler, die die Grenze zwischen legalen und illegalen Machenschaften regelrecht verschwimmen lassen. Im lichterloh brennenden Fokus stehen drei junge Männer mit unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Zielen und unterschiedlichen Leidenschaften, die zur Verwirklichung ihrer größten Wünsche wohl oder übel Bündnisse eingehen müssen. Basierend auf dem gleichnamigen Roman.

