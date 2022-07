Phase 4 hat ein Identitätsproblem

Auch schien sich Feige nicht mehr sicher zu sein, was Phase 4 eigentlich darstellen solle. Einen Neubeginn? Eine Nachwirkung von "Endgame"? Die Einführung neuer Charaktere oder die endgültige Verabschiedung von alten HeldInnen? Irgendwie war's am Ende eine Mischung aus allem, die Phase fühlt sich wie eine wackelige Brücke zwischen Phase 3 und 5 an. Vielleicht war das ja Absicht, attraktiv ist das jedenfalls nicht. Wir wollen ein Kino-Universum, das weiß, was es will! Ansonsten können wir gleich beim DCEU bleiben.

Zudem – das wiegt vielleicht am allerschwersten – konnten die Produktionen die (zugegeben sehr hohen) Qualitäts-Erwartungen nicht erfüllen. "Black Widow" lieferte nur äußerst bedingt die so ersehnte Charakterstudie und ein Eintauchen in die Psyche der Titelheldin. "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" war viel zu überladen, kompliziert und weckte mit dem Titel im Grunde falsche Hoffnungen. "Thor: Love and Thunder" gelang es nicht, die richtige Balance zwischen Humor und Drama zu finden und war ein einziges Augenzwinkern, das es unmöglich machte, noch klar zu sehen. Und "Eternals"? Ein durchgängiges Snooze-Fest.