Der gesamte Film aus dem Hause Ghibli spitzt sich am Ende nochmals zu, als Mahito auf seinen Großonkel trifft, der eine Art Gott der Fantasiewelt ist. Durch kleine, aus Grabsteinen gemeißelte Bausteine baut er regelmäßig einen Turm, der für die Kreation der Welt steht. Die Grabsteine könnten dabei eine Parallele zu den Toten darstellen, die während des andauernden Zweiten Weltkriegs sterben. Er versucht, seine Fantasiewelt in Balance zu halten, doch seine Kraft schwindet, weshalb er Mahito die Nachfolge als göttliche Macht übertragen möchte.

Hier steht der Junge vor einem großen Dilemma: Er muss sich entscheiden, ob er in der realen Welt leben möchte, in der seine Mutter tot ist und das Land durch den Krieg in Trümmern liegt – oder ob er in der Fantasiewelt bleiben möchte, die er ganz nach seinen eigenen Gedanken kreieren kann, ohne sich mit negativen Gefühlen auseinandersetzen zu müssen. Mahito entscheidet sich dafür, in die reale Welt zurückzukehren und akzeptiert, dass Schmerz ein essentieller Bestandteil des Lebens ist und er versuchen muss, seine echte Welt in Balance zu bringen.