Geht man nach den weltweiten Netflix-Charts, in denen es der Titel auf die vorderen Plätze geschafft hat, hast wahrscheinlich auch du bereits den neuesten Netflix-Film "Der Spinnenkopf" mit Chris Hemsworth und Miles Teller gesehen.

Falls zufällig doch nicht, hier ganz kurz die Prämisse: Gefängnisinsassen bekommen die Möglichkeit, schon früher entlassen zu werden – sofern sie sich bereit erklären, an Drogenexperimenten teilzunehmen. Kopf dieser illegalen Experimente: Steve Abnesti (Hemsworth), Leiter dieses hochmodernen Gefängnisses. Die Drogen wirken vollkommen unterschiedlich, so können sie beispielsweise die Intelligenz steigern oder auch eine Depression auslösen.

Oder sie lassen einen romantische Gefühle entwickeln – wie es bei Testperson Jeff (Teller) der Fall ist, der sich plötzlich in Mitinsassin Lizzy (Jurnee Smollett) verliebt. Klar, dass man da plötzlich nicht mehr weiß, was echt ist und was nur Symptom ...