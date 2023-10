Zum anderen ist Flanagan bekannt dafür, dass er nur Miniserien produziert, auch zwischen seinen Netflix-Hits "Spuk in Hill House" und "Spuk in Bly Manor" besteht im Grunde keine inhaltliche Verbindung, obwohl "Bly Manor" gerne als "Nachfolgeserie" von "Hill House" bezeichnet wird.

Und: "Der Untergang des Hauses Usher" war Flanagans allerletztes Projekt für Netflix, ab 2024 ist er für den Konkurrenten Prime Video tätig. Dass ein anderer Showrunner bei "Usher" übernimmt, ist mehr als unwahrscheinlich.

Genießen wir also den wild-poetischen Horrorritt der Ushers, solange er andauert. Es ist okay und in Zeiten des Hollywood'schen Fortsetzung-Wahns beinahe erfrischend, wenn Totgesagte auch tatsächlich mal tot bleiben.

