Michael C. Hall in der Serie "Dexter"

Der berühmt-berüchtigte Serienmörder Dexter Morgan (Michael C. Hall) ist im Spin-off "Dexter: Wiedererwachen" wieder auf Paramount+ zu sehen. Über Staffeln und Spin-offs hinweg hat Dexter zahlreiche Killer und Killerinnen beseitigt. Einige davon stellten ihn vor besonders große Herausforderungen und bedrohten sogar seine Existenz. Von seiner Vergangenheit wird Dexter immer wieder eingeholt. Daher bietet sich nun eine gute Gelegenheit, einen Blick auf seine bisher tödlichsten Rivalen zu werfen. 5 davon wollen wir besonders hervorheben. Doch Vorsicht: Das geht natürlich nicht ohne massives Spoiler-Aufkommen.

Der Ice Truck Killer Dexter begegnet seinem ersten großen und wohl persönlichsten Gegner in der Auftaktstaffel von "Dexter": Brian Moser, der Ice Truck Killer (Christian Camargo). Die beiden teilen einen mörderischen Drang aus gutem Grund – sie sind Brüder. Nur weiß es Dexter anfangs nicht. Brian inszeniert Tatorte, um die Aufmerksamkeit seines Bruders zu erregen und ihn zu zwingen, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Beide waren Zeuge am blutigen Mord ihrer Mutter. Doch während Dexter adoptiert wurde, landete Brian in einer psychiatrischen Klinik. Im emotionalen Showdown plant Brian, Dexters Adoptivschwester zu töten – am liebsten mit Dexters Hilfe. Vor die Wahl gestellt, entscheidet sich Dexter, seinen Bruder zu töten und es wie einen Selbstmord aussehen zu lassen.

James Doakes Sergeant James Doakes (Erik King) spürt von Anfang an, dass mit Dexter etwas nicht stimmt. Bereits in der ersten Staffel von "Dexter" beginnt er auf eigene Faust, seinen Kollegen zu beschatten und dessen Vergangenheit zu durchleuchten. Sein Instinkt und seine unermüdlichen Ermittlungen machen den Sergeant zu einer dauerhaften Bedrohung. Trotz Dexters List, Doakes Karriere zu zerstören und von der Polizei suspendieren zu lassen, lässt der nicht locker. Schließlich schafft Dexters Geliebte Lila West (Jaime Murray) den Widersacher aus dem Weg, indem sie ihn in die Luft sprengt.

Lila West Die pyromanische Soziopathin stellt in der zweiten Staffel Dexters Leben auf den Kopf. Sie akzeptiert nicht nur seine dunkle Seite, sondern verleitet ihn sogar dazu, seine moralischen Grenzen zu überschreiten. Das macht Lila West für Dexter besonders gefährlich. Die Brandstifterin steigert sich in ihre Besessenheit für Dexter hinein und bedroht schließlich sein Umfeld und seine Freundin Rita (Julie Benz). Mit ihrem Verhalten zwingt sie Dexter, sich bewusst für Menschlichkeit und Kontrolle zu entscheiden, statt seiner dunklen Triebe nachzugeben.

Der Trinity Killer In der vierten Staffel tarnt sich Arthur Mitchell (John Lithgow) als liebevoller Familienvater, angesehener Lehrer und engagiertes Mitglied der Kirchengemeinde. Für Dexter ist der manipulative Killer aufgrund seiner Täuschungskünste einer der härtesten Gegenspieler – und gleichzeitig eine Faszination. Er tötet in Dreier- bzw. Vierer-Zyklen, um traumatische Kindheitserlebnisse zu verarbeiten — und das seit Jahrzehnten. Sein präzises und spurloses Vorgehen erschwert es Dexter, ihn zu entlarven. Die Serie gipfelt in einem dramatischen Verlust: Nachdem Dexter eines der Opfer des Trinity Killers rettet, tötet dieser Dexters frisch angetraute Frau Rita kurz vor den Flitterwochen.

Der Runaway Killer Im Sequel "Dexter: New Blood", das mehrere Jahre nach der achten Staffel spielt, tritt Kurt Caldwell (Clancy Brown) als Hauptgegner auf. Ähnlich wie der Trinity Killer führt er ein Doppelleben als angesehener Bürger und Diner-Besitzer. Doch der „harmlose“ Lokalheld hat eine Schwäche für junge Ausreißerinnen, die er entführt, einsperrt und dann freilässt, um sie auf der Flucht zu töten und später als Trophäen zu konservieren. Im Verlauf der Serie nimmt er Dexter ins Visier, weil dieser seinen Sohn getötet hat. Als Vergeltung plant er, Dexters Sohn Harrison (Jack Alcott) zu ermorden. Doch das Vater-Sohn-Gespann verhindert den Racheakt und bringt Kurt schließlich um.