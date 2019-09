Blade Runner 2049: Drei Gründe, warum die Fortsetzung so gut wie das Original ist

Misst man Denis Villeneuve's " Blade Runner 2049" an den unmittelbaren Reaktionen, ergibt sich ein zwiespältiges Bild: Die einen beklagen, der Film sei zu lang und sie seien beinahe oder tatsächlich eingeschlafen. Die anderen sehen in der Fortsetzung ein Meisterwerk, das es mit dem Original aufnehmen kann. Langsamkeit und Langeweile wurde übrigens auch beim Original immer wieder beklagt. Doch die Faszination beruht auch darauf, dass sich der Film dem Action-Trend der Zeit verweigerte und auf seine Charaktere setzte.

Auch der Erfolg an den Kinokassen könnte besser sein: Zwar spielte die Fortsetzung am ersten Wochenende 32,7 Millionen US-Dollar ein, aber die Erwartung lag bei 50 Millionen. Und schon am zweiten Wochenende sackten die Einnahmen an den US-Kinokassen um über 50 Prozent auf nur noch 15,1 Millionen US-Dollar ab. Die US-Medien schreiben bereits von einer "Box Office Bomb" (Flop) gemessen am Produktionsbudget von 155 Millionen US-Dollar.

Blade Runner: Kultstatus kam erst mit Director's Cut