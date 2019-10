"Joker": Joaquin Phoenix brilliert als Killerclown

Düsterer Realismus als Requisite

Gotham City ist bei Phillips ein sehr realistischer Ort, der an New York City in den 80er-Jahren erinnert. Die Kriminalitätsrate ist hoch, jeder ist sich selbst der Nächste und an allen Ecken und Enden mangelt es der Stadt an Geld. So kommt es auch, dass das Betreuungsprogramm für Arthur dem Sparstift zum Opfer fällt. In Zukunft ist er auf sich alleine gestellt. Keine Medikamente mehr und auch keine Sozialarbeiterin, die ihn betreut. Aber egal, sie hat ihm ohnedies nie zugehört. Niemand hört mehr irgendwem zu. Nur die Starken überleben.

In so einer Situation, ist es keine gute Idee, den Schwachen auch noch eine Schusswaffe zum Selbstschutz in die Hand zu drücken. Das wird Arthurs Arbeitskollege auch noch einsehen müssen, obwohl er es doch nur gut gemeint hat.