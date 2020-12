Die besten Tweets zu Baby-Yodas echtem Namen

Baby-Yoda hat nun also endlich einen Namen. Enthüllt wurde der echte Rufname des bisher nur als "Kind" angesprochenen Alien-Babys in der fünften Episode der zweiten Staffel. Wie wir in der Episode "The Jedi" sehen konnten, hört der putzige Balg tatsächlich auf den Namen Grogu.

Dieses von den Fans mit Spannung erwartete Ereignis führte zu teilweise gemischten, aber weitgehend positiven Reaktionen. Auf Twitter (und anderen Social-Media-Plattformen) ist eine wahre Flutwelle an witzigen Postings losgebrochen. Hier haben wir für euch einige der besten Tweets zusammengestellt.