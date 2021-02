"Corsage": Vicky Krieps als Kaiserin Elisabeth

Sisi als Role Model

Was sie trägt, wird Mode, ihre unnatürlich schmale Taille das moderne Schönheitsideal in einer Zeit, in der eine üppige Figur eigentlich noch als Statussymbol gilt. Elisabeth ist im ausgehenden 19. Jahrhundert ein gleichermaßen angehimmeltes wie kritisch beäugtes Role Model. Doch Elisabeth weiß, dass ihre Zeit abläuft. Mit 40 Jahren kann sie bald kein Schönheitssymbol mehr sein. Was bleibt ihr noch, wenn man sie nicht mehr anbetet, sondern lediglich respektiert? Was ist ihre Daseinsberechtigung?

Zum hochkarätigen Cast zählen neben Vicky Krieps auch noch Florian Teichtmeister als Kaiser Franz Joseph, Manuel Rubey in der Rolle Ludwigs II, König von Bayern und Katharina Lorenz als Marie Festetics.

Die Dreharbeiten finden zwischen März und Juli in Wien, Niederösterreich und Luxemburg statt.

Den Weltvertrieb übernimmt mk2 films, Alamode bringt den Film 2022 in die deutschsprachigen Kinos.