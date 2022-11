"Die Schwimmerinnen": Die wahre Geschichte des Netflix-Films

Ist die Schwimmbad-Szene wirklich passiert?

In einer der wohl beeindruckendsten Szenen in "Die Schwimmerinnen" schlägt eine nicht explodierte Bombe durch das Dach des Schwimmbads, in dem sich gerade Yusra und Sara befinden, und taucht in das Schwimmbecken genau neben Yusra ein. Diese Szene hat sich wirklich zugetragen, wenn auch wohl nicht so dramatisch. Zwei ihrer SchwimmkollegInnen sind während dieser Zeit ums Leben gekommen.